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Папа Римский пересел на водородный автомобиль: как выглядит Toyota Mirai (Фото)
Папа Римский пересел на водородный автомобиль: как выглядит Toyota Mirai (Фото)

Папа Римский пересел на водородный автомобиль: как выглядит Toyota Mirai (Фото)

Папа Римский пересел на водородный автомобиль: как выглядит Toyota Mirai (Фото)
Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com Toyota Motor Italia
На днях в Ватикане официально представили новый автомобиль Папы Римского.

Папа Римский Франциск решил отказаться от прежнего "папамобиля" в пользу экологии. Так, гараж понтифика пополнился водородной Toyota Mirai, подготовленной специально для парадных выездов. Отметим, что в середине лета гараж Папы пополнило два электрокара Smart.

Специальный Toyota Mirai - это один из двух подготовленных автомобилей, которые построили перед визитом Папы Римского в Японию в 2019 году.

Дарованная понтифику Mirai получила значительный объем переделок - установили там кресло и защитную конструкцию со стеклом и дополнительной подсветкой. Специальная Toyota Mirai (теперь уже прошлого поколения) выкрашена в традиционный для папамобилей белоснежный цвет.

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Со всеми модификациями длина авто вышла более пяти метров, а высота - 2,7 метра.

По информации редактора итальянской версии Motor1, в Риме всего одна заправка для водородных транспортных средств и находится она в 15 км от Ватикана.

"Телеграф" ранее писал о том, что Toyota Land Cruiser 70 исполняется 36 лет. В связи с этим событием компания обновила легендарный внедорожник и поделилась ключевыми деталями.

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Ватикан, Папа Римский, Toyota, Авто, Toyota Mirai.

Автор:

Телеграф
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