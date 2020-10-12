Папа Римский пересел на водородный автомобиль: как выглядит Toyota Mirai (Фото)

На днях в Ватикане официально представили новый автомобиль Папы Римского.

Папа Римский Франциск решил отказаться от прежнего "папамобиля" в пользу экологии. Так, гараж понтифика пополнился водородной Toyota Mirai, подготовленной специально для парадных выездов. Отметим, что в середине лета гараж Папы пополнило два электрокара Smart.

Специальный Toyota Mirai - это один из двух подготовленных автомобилей, которые построили перед визитом Папы Римского в Японию в 2019 году.

His Holiness Pope Francis received as a gift from the Catholic Bishops’ Conference of Japan (CBCJ), a hydrogen-powered Toyota #Mirai adapted for his mobility needs. pic.twitter.com/XImqXmGKzD — ToyotaUK (@ToyotaUK) October 10, 2020

Дарованная понтифику Mirai получила значительный объем переделок - установили там кресло и защитную конструкцию со стеклом и дополнительной подсветкой. Специальная Toyota Mirai (теперь уже прошлого поколения) выкрашена в традиционный для папамобилей белоснежный цвет.

Со всеми модификациями длина авто вышла более пяти метров, а высота - 2,7 метра.

По информации редактора итальянской версии Motor1, в Риме всего одна заправка для водородных транспортных средств и находится она в 15 км от Ватикана.

"Телеграф" ранее писал о том, что Toyota Land Cruiser 70 исполняется 36 лет. В связи с этим событием компания обновила легендарный внедорожник и поделилась ключевыми деталями.