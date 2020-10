Папа Римский пересел на водородный автомобиль: как выглядит Toyota Mirai (Фото)

Папа Римский Франциск решил отказаться от прежнего "папамобиля" в пользу экологии. Так, гараж понтифика пополнился водородной Toyota Mirai, подготовленной специально для парадных выездов. Отметим, что в середине лета гараж Папы пополнило два электрокара Smart.

Специальный Toyota Mirai - это один из двух подготовленных автомобилей, которые построили перед визитом Папы Римского в Японию в 2019 году.

His Holiness Pope Francis received as a gift from the Catholic Bishops’ Conference of Japan (CBCJ), a hydrogen-powered Toyota #Mirai adapted for his mobility needs. pic.twitter.com/XImqXmGKzD

— ToyotaUK (@ToyotaUK) October 10, 2020