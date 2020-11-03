"Это абсолютно определенно теракт": появилась карта нападений террористов в Вене

В столице Австрии продолжаются поиски террористов, а тем временем канцлер страны сделал обращение к гражаданам.

Карту нападений обнародовал Телеграм-канал Mash. Оранжевым цветом отмечена синагога, которая первой попала под обстрел.

"Мы стали жертвой террористической атаки, которая все еще продолжается. Я хочу поблагодарить все спецслужбы, которые рискуют своей жизнью, чтобы восстановить безопасность. Полиции удалось ликвидировать одного преступника, но еще несколько пока в бегах", - сказал канцлер Австрии Себастьян Курц в срочном обращении к гражданам.

"Это абсолютно определенно теракт", - добавил он, отметив, что в настоящее время известно о 15 пострадавших.

Как сообщалось, поздно вечером 2 ноября появились данные о нападении группы вооруженных людей сначала на синагогу, а затем на еврейский культурный центр в столице Австрии Вене. После этого, террористы рассредоточились по городу, где открывали огонь по ресторанам и прохожим на улицах.