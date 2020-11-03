В Нидерландах поезд метро чуть не упал с десятиметровой высоты: его спас "хвост кита"

В Нидерландах машинист метрополитена чудом избежал травм, когда передний вагон электрички пробил ограждение и вылетел за пределы надземного участка рельсов.

Как пишет FOX, происшествие произошло в городе Роттердам.

Поезд повис на высоте в нескольких метрах над землей, остановившись на скульптуре, известной как "Плавники".

Необычное зрелище вызвало ажиотаж среди горожан, так что властям пришлось напомнить желающим посмотреть на необычную картину о действующих коронавирусных ограничениях и призвать держаться подальше.

Впрочем на месте все равно собралась толпа из около 50 человек.

В вагоне поезда находился лишь машинист, он не пострадал.

Автор скульптуры Маартен Струйс сказал голландскому телеканалу RTL, что рад, что его творение позволило спасти машиниста.

"Я удивлен, что она (скульптура, - ред.) такая прочная. Если пластик простоял 20 лет, то вряд ли он бы выдержал вагон метро", - сказал он.

Власти начали расследование инцидента. Сейчас устанавливается, почему машинист вовремя не остановил состав.

Напомним, на западе Турции спасли трехлетнюю девочку, которая провела под обломками разрушенного землетрясением здания 65 часов.