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В Нидерландах поезд метро чуть не упал с десятиметровой высоты: его спас "хвост кита"

В Нидерландах поезд метро чуть не упал с десятиметровой высоты: его спас "хвост кита"
Обновлено 05:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Нидерландах машинист метрополитена чудом избежал травм, когда передний вагон электрички пробил ограждение и вылетел за пределы надземного участка рельсов. 

Как пишет FOX, происшествие произошло в городе Роттердам.

Поезд повис на высоте в нескольких метрах над землей, остановившись на скульптуре, известной как "Плавники". 

Необычное зрелище вызвало ажиотаж среди горожан, так что властям пришлось напомнить желающим посмотреть на необычную картину о действующих коронавирусных ограничениях и призвать держаться подальше.  

Впрочем на месте все равно собралась толпа из около 50 человек. 

В вагоне поезда находился лишь машинист, он не пострадал. 

Автор скульптуры Маартен Струйс сказал голландскому телеканалу RTL, что рад, что его творение позволило спасти машиниста.  

"Я удивлен, что она (скульптура, - ред.) такая прочная. Если пластик простоял 20 лет, то вряд ли он бы выдержал вагон метро", - сказал он. 

Власти начали расследование инцидента. Сейчас устанавливается, почему машинист вовремя не остановил состав. 

Напомним, на западе Турции спасли трехлетнюю девочку, которая провела под обломками разрушенного землетрясением здания 65 часов. 

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Нидерланды, Роттердам.

Автор:

Телеграф
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