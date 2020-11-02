Трехлетняя девочка провела под завалами в Турции 65 часов и выжила (фото и видео)

Ребенок стал 106-м жителем запада Турции, извлеченным спасателями из-под завалов.

Девочку поместили в одну из близлежащих клиник.

Глава Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) Мехмет Гюллюоглу выразил радость от спасения малышки, а родные Элиф назвали это чудом.

По состоянию на утро 2 ноября, число жертв землетрясения магнитудой 6.6 в турецком Измире составило 79 человек. Из 963 пострадавших 743 выписаны из больниц, лечение 219 человек продолжается.

Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах восьми жилых домов.

Вслед за первым землетрясением у берегов Турции в Эгейском море были зафиксированы в целом 1120 более слабых подземных толчков, причем магнитуда 43 афтершоков превысила 4.

Напомним, 30 октября в Эгейском море произошло мощное землетрясение.

По шкале Рихтера оно достигло 6,6 балла. Сильные подземные толчки продолжались около 15 секунд и ощущались в Греции и Турции, где в результате землетрясения пострадала провинция Измир.