На популярном курорте в Турции перевернулось судно с туристами, есть погибший (фото, видео)

В турецкой Аланье (провинция Анталья) затонул туристический катер.

Об этом сообщает "haberturk".

На лодке находилось 32 человека, команды береговой охраны, которые прибыли в регион ЧП продолжают спасательные работы.

По данным СМИ, погиб один человек, 37-летний мужчина из России. В лодке находилось 12 россиян от одной туркомпании.



Эту информацию подтвердили в Генконсульстве, - сообщает "Mash".

Некоторые туристы сами смогли выбраться на берег, однако спасатели также работают на месте крушения.

Катер затонул в 50—100 м от берега, причины неизвестны.