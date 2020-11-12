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81-летний мужчина играет серенады под окнами больницы, куда его не пустили к жене из-за коронавируса (видео)

81-летний мужчина играет серенады под окнами больницы, куда его не пустили к жене из-за коронавируса (видео)
23:40 Чт, 12 Ноябрь 2020 Телеграф

Не имея возможности навещать больную жену в больнице, 81-летний Стефано Боззини решил выйти на улицу и спеть ей серенаду на своем аккордеоне.

Об этом информирует телерадиокомпания Рим (CNN).

Этот трогательный момент был запечатлен на видео и с тех пор стал вирусным в сети.

 

Пока Карла Сакки, его 47-летняя жена, наблюдала из окна второго этажа больницы в Кастель-Сан-Джованни, городке в северной итальянской области Эмилия-Романья, бодрый трубадур исполнил смесь любовных песен на своем аккордеоне внизу.

Он начал с "Испанские глаза" Энгельберта Хампердинка, прежде чем сыграть избранные партии своей жены.
В красном свитере, темно-синих брюках, шляпе с перьями и маске Боззини играл с энтузиазмом, в то время как его жена и двое других - все в закрытых масках - наблюдали сверху.

Можно увидеть, как Боззини постукивает ногой, пока играет, а затем машет жене в конце выступления. На заднем плане слышно, как мужчина говорит по-итальянски, говоря «браво» и «как красиво, этот мужчина поет серенаду своей жене, которая находится в больнице».

Больница не лечит пациентов с Covid-19, но посетителям не разрешается входить в здание из-за ограничений, введенных в ответ на пандемию.

По сообщению итальянского информационного агентства ANSA, Боззини - отставной член горной пехоты Альпини итальянской армии, и шляпа является частью униформы.

В его подразделении его прозвали «Джанни Моранди из Альп», поскольку он всегда играл на аккордеоне, сообщает ANSA, и пара поженилась в 1973 году.

Воодушевляющая история стала вирусной в социальных сетях, а дочь Боззини написала в Facebook: «Это мой папа… единственный и неповторимый».

Напомним, ситуация с коронавирусом в Италии приблизилась к критическому порогу. Пациенты в некоторых больницах получают кислород, лежа на носилках в коридорах, поскольку в стране отчаянно не хватает коек, чтобы справиться с этим.

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Все по теме:

Италия, Музыка, Карантин, Больницы, Коронавирус, Covid-19, серенады.

Автор:

Телеграф
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