Додон или Санду? В Молдове проходит второй тур выборов президента

В воскресенье, 15 ноября, в Молдове выбирают нового президента. В выборах участвуют поддержанный Партией социалистов независимый кандидат Игорь Додон и лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

Во втором туре выиграет кандидат, который набрал больше голосов.

В 7:00 утра в стране открылось 2004 участка.

Местное издание NewsMaker отмечает, что ЦИК запретил массовый подвоз избирателей. В одном транспорте разрешено перевозить не более восьми человек.

Что обещают кандидаты?

Предвыборная кампания Игоря Додона прошла под лозунгом "Вместе мы справимся". Он обещает активно участвовать в процессах интеграции в ЕврАзЭС, сохранить христианские и семейные ценности, вынести на референдум вопрос об увеличении полномочий президента, заботиться о людях и развивать молдавские города и села.

Кандидат от партии Действие и солидарность (PAS) Майя Санду выбрала себе лозунг "Время порядочных людей". Она обещает объявить коррупцию угрозой национальной безопасности, спровоцировать досрочные парламентские выборы, настаивать на расследовании резонансных дел, получить помощь внешних партнеров в борьбе с пандемией COVID-19 и вывести Молдову из международной изоляции.

Напомним, в воскресенье, 1 ноября, в Молдове состоялся первый тур выборов президента. Экзитпол отдавал победу в первом туре действующему президенту Игорю Додону, который отличается своими пророссийскими взглядами, но после обработки 99,8% протоколов ситуация поменялась.

Согласно официальным данным избирательной комиссии, с разницей в три процента в лидерах оказалась глава проевропейской политсилы Партия действия и солидарности Майя Санду. Она набрала 36,10%, у Додона – 32,66%.