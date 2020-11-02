Пророссийский Додон проиграл первый тур выборов в Молдове

В воскресенье, 1 ноября, в Молдове состоялись выборы президента. Экзитпол отдавал победу в первом туре действующему президенту Игорю Додону, который отличается своими пророссийскими взглядами, но после обработки 99,8% протоколов ситуация поменялась.

Согласно официальным данным избирательной комиссии, с разницей в три процента в лидерах оказалась глава проевропейской политсилы Партия действия и солидарности Майя Санду. Она набрала 36,10%, у Додона – 32,66%.

На третьем месте — Ренато Усатый из «Нашей партии» с 16,91% голосов, кандидат от партии «Шор» Виолета Иванова — 6,50%. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

Явка на выборах составила без малого 43%.

В ближайшее время будет назначен второй тур выборов. Он может пройти 15 ноября.

Напомним, 1 ноября состоялись парламентский выборы в Грузии. Победу на них одержала провластная партия. Политсила Михеила Саакашвили оказалась на втором месте.