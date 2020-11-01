Молдова выбрала президента: появились данные экзитпола

В Молдове проходит первый тур президентских выборов. Согласно предварительным данным пророссийский политик и действующий президент Игорь Додон лидирует с 40,9% голосов. Однако проевропейский кандидат и экс-премьер Майя Санду дышит ему в спину, набирая 34,6%.

Об этом сообщает румынское издание Mediafax.

По данным ЦИК страны, явка на выборах составила 42,7%, а свой голос отдали более 1,1 миллиона человек.

Издание также уточняет, что данные первых экзитполов не отображают голоса диаспоры, так что расклад еще может измениться в сторону проевропейского кандидата.

Избранный президент станет шестым за историю независимости Республики Молдова и четвертым избранным посредством прямого голосования.

Как сообщалось ранее, накануне выборов президента Игоря Додона уличили в согласовании своих речей с Кремлем.

Как сообщалось ранее, в Грузии прошли парламентские выборы. Проигравшая объединенная оппозиция заявила о фальсификациях, после чего на улицы вышли протестующие.