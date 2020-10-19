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СМИ узнали о тайных связях Додона с Кремлем: президент Молдовы даже свои речи согласовывает с Москвой
СМИ узнали о тайных связях Додона с Кремлем: президент Молдовы даже свои речи согласовывает с Москвой

СМИ узнали о тайных связях Додона с Кремлем: президент Молдовы даже свои речи согласовывает с Москвой

СМИ узнали о тайных связях Додона с Кремлем: президент Молдовы даже свои речи согласовывает с Москвой
Обновлено 11:28 Сегодня Телеграф РБК
Накануне очередных выборов журналисты уличили действующего президента Молдовы Игоря Додона в постоянных контактах с Москвой. Политик не просто регулярно звонит в Кремль, но и отсылает туда на согласование речи своих выступлений.

В разгар предвыборной гонки, а избирать президента в Молдове будут уже 1 ноября, СМИ нашли еще одно доказательства связи Игоря Додона с Кремлем. В ходе расследования центр "Досье" выяснил, что один лидеров гонки каждый свой шаг согласовывает в высоких российских кабинетах. Это доказывают документы из секретариата главного куратора стран СНГ генерала разведки Владимира Чернова. Формально управление, которое он возглавляет с 2005 года налаживаниет межрегиональные и культурные связи с зарубежными странами, а фактически информирует Путина о том, что происходит в Грузии, Армении, Азербайджане, Абхазии, Таджикистане, Молдове, Приднестровье, Казахстане и других странах и всячески пытается влиять на ситуацию. 

Журналисты выяснили, что Игорь Додон регулярно отсылает в управление Чернова тексты своих выступлений. Так произошло, к примеру, в феврале 2019-го года, когда он передал через российского посла в Москву текст выступления и презентацию проекта "Большой пакет для Молдовы". В сопроводительном письме говорилось о том, что материалы лягут в основу выступления молдовского президента на Мюнхенской конференции по политике безопасности. 

Кроме того, в исходящих звонках Игоря Додона масса московских номеров, в частности сенатора, представителей банковской сферы, действующего офицера Службы внешней разведки, близких к Кремлю журналиста и писателя. Биллинг показывает, что среди абонентов и куратор Молдовы  Игорь Маслов, который является заместителем Владимира Чернова. 

В конкурентах на предстоящих выборах у Игоря Додона лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. По мнению экспертов, они оба являются лидерами гонки и, по всей видимости, выйдут во второй тур. Также в числе кандидатов председатель "Нашей партии", мэр города Бельцы Ренато Усатый, руководитель платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, депутат от партии "Шор" Виолетта Иванова, выдвиженец либерал-демократов Тудор Делиу.

Летом этого года, как сообщал "Телеграф", отставки Игоря Додона требовали ветераны Приднестровского конфликта

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Все по теме:

Молдова, Выборы, Владимир Путин, Президент Молдовы Игорь Додон.

Автор:

Телеграф
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