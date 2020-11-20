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Вооруженный мужчина захватил заложников в Тбилиси: первые кадры с места ЧП

Вооруженный мужчина захватил заложников в Тбилиси: первые кадры с места ЧП
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В офисе одной из микрофинансовых организаций Тбилиси вооруженный мужчина взял людей в заложники. 

Об этом сообщает "Спутник-Грузия".

"Вооруженный мужчина, предположительно, взял в заложники 10 человек в здании микрофинансовой организации в Тбилиси", - сказано в сообщении. 

По данным "Спутника", эту информацию подтвердили в МВД страны. 

"МВД Грузии официально подтвердило, что в офис микрофинансовой организации ворвался вооруженный человек", - сказано в сообщении. 

Кадрами с места происшествия делится Телеграм-канал "Раньше всех". 

На кадрах заметно, что здание уже оцеплено правоохранителями. 

Как сообщалось ранее, в конце октября неизвестный захватил заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди. Тогда злоумышленник смог получить 500 тысяч долларов и скрылся с тремя заложниками. 

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Грузия, Заложники.

Автор:

Телеграф
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