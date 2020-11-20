Захватчик заложников в Тбилиси выдвинул свои требования (видео)

Мужчина, захвативший заложников в Тбилиси, озвучил свои требования.

Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

"Захвативший заложников в Тбилиси требует понизить ставки по кредитам и запретить азартные игры", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, злоумышленника зовут Леван и во время захвата здания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как отмечается в сообщении, мужчина даже успел выйти в прямой эфир в Facebook. Исходя из информации, размещенной в его профиле, он работает в строительной компании Wood House.

Как сообщалось ранее, мужчина захватил заложников в одном из офисов микрофинансовой организации в Тбилиси.

Судя по предварительной информации, он вооружен гранатой. Помимо него в здании находится девять человек.