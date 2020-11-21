Скачать
Суббота, 21.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Шмыгаль признался в подготовке к локдауну
Шмыгаль признался в подготовке к локдауну
Итоги 21 ноября: День Достоинства и Свободы и автомарш к "Феофании"
Итоги 21 ноября: День Достоинства и Свободы и автомарш к "Феофании"
Ирена Карпа стала жертвой хакеров
Ирена Карпа стала жертвой хакеров
"Весной и осенью люди всегда болеют": Усик рассказал, как переболел коронавирусом (видео)
"Весной и осенью люди всегда болеют": Усик рассказал, как переболел коронавирусом (видео)

Министр образования Эстонии лишилась работы после скандала со служебным авто

Министр образования Эстонии лишилась работы после скандала со служебным авто
Обновлено 22:23 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Глава Минобразования Эстонии Майлис Репс угодила в скандал из-за служебного автомобиля, после чего ушла в отставку. 

Об этом пишет ГОРДОН

Эстонское издание Õhtuleht 17 ноября выяснило, что Репс использовала служебный транспорт, чтобы отвезти своих детей в школу, а также возила их на кружки. После этого на министра обрушился шквал критики и обвинений в том, что она использует деньги налогоплательщиков в своих целях. 

В своем Facebook Репс признала, что использовала служебное авто в личных целях. 

20 ноября она заявила, что приняла решение уйти в отставку, назвав прошедшую неделю "самым тяжелым периодом в своей политической карьере".  

 "Я оказалась под сильным давлением, чтобы примирить роли министра и матери. Признаю, что совершила ошибки и прошу прощения за это", - написала она, добавив, что решила уйти с поста министра, приняв на себя ответственность за ошибки "в попытках совместить работу и личную жизнь". 

Отмечается, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявление уже подписала. 

Репс занимала должность министра образования с 2016 года, теперь она продолжит работать в качестве депутата парламента.

Как сообщалось ранее, генеральный консул Британии в китайском Чунцине бросился в реку, чтобы спасти тонущую девушку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эстония, Коррупция, Майлис Репс.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Популярной порноактрисе досталось из-за вопроса о жизни без Путина
02 История с заехавшими в подъезд на Гелендвагене депутатами получила продолжение
03 Под домом Порошенко в Козине жгли файеры: что произошло
04 Активисты приехали «проведать» Зеленского: что сейчас происходит в «Феофании» (фото, видео)
05 Переговоры не помогут: Илларионов дал важный совет по возвращению Украине Крыма и Донбасса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Небольшие морозы и снег: прогноз погоды на воскресенье, 22 ноября
Небольшие морозы и снег: прогноз погоды на воскресенье, 22 ноября
Пациент избил семейного врача и медсестру за отказ подписать декларацию
Пациент избил семейного врача и медсестру за отказ подписать декларацию
Мужчина с криком &quot;Аллах Акбар&quot; устроил погром в Харьковской ОГА (фото, видео)
Мужчина с криком "Аллах Акбар" устроил погром в Харьковской ОГА (фото, видео)
Владу Яме сделали операцию после травмы на &quot;Танцях з зірками&quot;
Владу Яме сделали операцию после травмы на "Танцях з зірками"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь