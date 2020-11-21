Министр образования Эстонии лишилась работы после скандала со служебным авто

Глава Минобразования Эстонии Майлис Репс угодила в скандал из-за служебного автомобиля, после чего ушла в отставку.

Об этом пишет ГОРДОН.

Эстонское издание Õhtuleht 17 ноября выяснило, что Репс использовала служебный транспорт, чтобы отвезти своих детей в школу, а также возила их на кружки. После этого на министра обрушился шквал критики и обвинений в том, что она использует деньги налогоплательщиков в своих целях.

В своем Facebook Репс признала, что использовала служебное авто в личных целях.

20 ноября она заявила, что приняла решение уйти в отставку, назвав прошедшую неделю "самым тяжелым периодом в своей политической карьере".

"Я оказалась под сильным давлением, чтобы примирить роли министра и матери. Признаю, что совершила ошибки и прошу прощения за это", - написала она, добавив, что решила уйти с поста министра, приняв на себя ответственность за ошибки "в попытках совместить работу и личную жизнь".

Отмечается, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявление уже подписала.

Репс занимала должность министра образования с 2016 года, теперь она продолжит работать в качестве депутата парламента.

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