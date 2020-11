Консул Британии спас тонущую девушку в Китае: в сети появилось видео

Генеральный консул Великобритании в китайском Чунцине Стивен Эллисон прыгнул в воду вслед за девушкой, которая соскользнула с крутого берега в реку.

Об этом пишет BBC.

На кадрах, распространенных в соцсетях видно, как девушка сначала боролась с сильным течением, но затем, видимо, потеряла сознание.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe

— UK in China(@ukinchina) November 16, 2020