Консул Британии спас тонущую девушку в Китае: в сети появилось видео

Генеральный консул Великобритании в китайском Чунцине Стивен Эллисон прыгнул в воду вслед за девушкой, которая соскользнула с крутого берега в реку.

Об этом пишет BBC.

На кадрах, распространенных в соцсетях видно, как девушка сначала боролась с сильным течением, но затем, видимо, потеряла сознание.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe — UK in China(@ukinchina) November 16, 2020

61-летний британский дипломат быстро снял обувь и прыгнул в реку, после чего ему помогли добраться с девушкой до берега.

"Она была без сознания, не дышала, и какое-то время мы опасались худшего. Но когда мы вернулись на берег, она снова начала дышать", - рассказал Эллисон.

Эллисон, родом из Ньюкасла, является главой британской миссии в Чунцине, где его роль в первую очередь заключается в поддержке двусторонних торговых связей между Великобританией и Китаем.

Имя девушки не раскрывается, однако известно, что она 24-летняя студентка из Уханя.