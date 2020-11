Машина протаранила ворота офиса Меркель в Берлине: первые детали и видео ЧП

В среду 25 ноября, в Берлине произошло ЧП: неизвестный на машине въехал в ворота офиса канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом сообщили в Твиттере Reuters.

На кадрах с места событий, можно заметить, что полиция осматривает машину с лозунгами, которая протаранила ворота. На правой стороне авто написано - "Остановите политику глобализации", а на другой - "Вы, проклятые убийцы детей и стариков".

Водителя транспортного средства, на вид преклонного возраста, увезли на инвалидной коляске.

На месте дежурит отряд полицейских и медиков.

