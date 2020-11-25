Психически неуравновешенный рецидивист? Выяснилось интересное про машину, въехавшую в офис Меркель

В среду 25 ноября, в Берлине произошло ЧП: неизвестный на машине въехал в ворота офиса канцлера Германии Ангелы Меркель. Согласно информации BILD, сбитый с толку, психически неуравновешенный индивидуальный преступник, который утверждает, что его услышали, и хотел передать письмо канцлеру.

Отмечается, что это может быть политически мотивированная атака. На машине белыми буквами написано: «Проклятые убийцы детей и стариков», а на другой стороне: «Остановите политику глобализации».

Стоит отметить, DER SPIEGEL ранее писал, что эта же машина была замечена в аналогичной акции в феврале 2014 года. Тогда с машиной, разрисованной с обеих сторон посланиями, мужчина врезался в забор Федерального канцелярии в Берлине. По словам представителя полиции, мотив неясен. Лозунг, с одной стороны, был направлен против изменения климата: «Изменение климата больше не убивает людей». На другой стороне было признание в любви: «Николь, я люблю тебя».

Напомним, что водителя транспортного средства, на вид преклонного возраста, увезли на инвалидной коляске.