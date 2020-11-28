Преступник, устроивший резню с участием украинцев в Польше, сдался полиции: фото

Нападавший, который устроил поножовщину с участием двух украинских студентов в Польше, оказался их знакомым и земляком.

Об этом сообщает польское издание korso24.pl.

К тому моменту, когда полиция приехала на место ЧП, где нашла двух студентов в тяжелом состоянии – одного в холле квартиры, второго – внутри нее, преступник успел скрыться. Как удалось выяснить, в квартире полицейские обнаружили также нож, который был надежно спрятан.

Состояние одного из пострадавших было настолько тяжелым, что в пятницу, 27 ноября, польским медикам пришлось его оперировать. На данный момент о состоянии студентов из Украины ничего неизвестно.

Прокуратура опасалась, что подозреваемый, некий 19-летний Александр С. попытается бежать в Украину, поэтому тут же приняла все необходимые меры по ужесточению выезда иностранцев из Польши. Но преступник сам пришел в отделение полиции.

Его пока не допросили. Предполагается, что обвинение в покушении на двойное убийство, Александру С., предъявят в воскресенье, 29 ноября.

Как сообщал "Телеграф", ранее в ночь с 4 на 5 октября под Варшавой в деревне Гурашка погибла украинка в результате пожара в импровизированном отеле, где проживали украинские заробитчане.