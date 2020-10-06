В Польше во время пожара погибла заробитчанка из Украины: жуткие детали трагедии

Польским спасателям не удалось вытащить украинскую заробитчанку из огня.

В ночь с 4 на 5 октября под Варшавой в деревне Гурашка произошел пожар в импровизированном отеле. Там проживали украинские заробитчане. Этот "отель" (бывшая теплица) был без окон, а в стенах для утепления была строительная вата. В таком здании проживали несколько десятков работников.

Пресс-секретарь пожарной службы в Отвоцке Мацей Лодиговский рассказал, что спасатели прибыли на место ЧП, когда отель горел с обеих сторон. На тот момент около двух десятков жильцов успели выбежать. Пожарные зашли в здание в кислородных масках, но сразу же покинули здание из-за риска обвала. После тушения отеля пожарные вернулись и обнаружили тело молодой украинской заробитчанки.

Польские правоохранители продолжают расследование по делу.

Напомним, уже почти неделю на Луганщине не утихают лесные пожары. В ГСЧС поделились информацией о ликвидации очагов возгорания. Также появились фото очевидца, с последствиями принесенными этими пожарами.