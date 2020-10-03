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В сеть попали шокирующие фото последствий масштабных лесных пожаров на Луганщине: выгорело абсолютно все

В сеть попали шокирующие фото последствий масштабных лесных пожаров на Луганщине: выгорело абсолютно все
Обновлено 11:01 Сегодня Телеграф
В среду, 30 сентября, на Луганщине снова вспыхнули пожары. Пламя не утихало, на месте работали пожарные, было задействовано большое число техники. Очевидец показал, какие последствия принесли эти пожары.

Житель Северодонецка показал ужасающие снимки того, что осталось от большей части лесов региона.

"Вот так теперь выглядит большая часть лесов в Луганской области. Смотри до конца. И запомни эти кадры. Вспоминай, когда будешь оставлять непотушенный костер, легковоспламеняющийся мусор или жечь сухую траву", - поделился клипмейкер Владислав Кравец.

На снимках видно, что от лесной чащи не осталось живого места.

"Проехал через большую часть поселка, большая часть домов разрушены полностью, остальные частично повреждены. Абсолютно целых домов не видел", - вспомнил Кравец.

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Напомним, по состоянию на утро 2 октября, наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попал 31 населенный пункт.

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Пожар, Луганская область, Лесные пожары, Северодонецк, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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