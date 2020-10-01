Провели сутки в огненном аду: сеть впечатлили фото спасателей, борющихся с огнем на Луганщине

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала на своей официальной странице в Facebook фотографии спасателей, которые сейчас работают в районах Северодонецка и пытаются остановить распространение огня, спасая тем самым не только жилые дома, но и жизни их хозяев.
"Глаза людей, которые в огненном аду уже сутки...
НЕ скулят, не жалуются, не причитают.
Молча работают. Молча спасают. Молча воюют с огнем.
Соль земли.
На таких, как эти Люди, и держится Украина", - написали представители ГСЧС.
Снимки уставших пожарных не оставили равнодушными украинских граждан. В комментариях к посту пользователи соцсети выразили спасателям поддержку, поблагодарили за мужество и отвагу, а также пожелали им крепкого здоровья и удачи в этом нелегком труде.
Отмечается, что на сегодняшний момент напряженная ситуация сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов; в зоне поражения - 31 населенный пункт; погибли 9 человек.
Как сообщалось ранее, пожары вокруг Северодонецка привели к задымлению воздушного пространства в городе из-за сильного ветра.