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Провели сутки в огненном аду: сеть впечатлили фото спасателей, борющихся с огнем на Луганщине

Провели сутки в огненном аду: сеть впечатлили фото спасателей, борющихся с огнем на Луганщине
19:07 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В среду, 30 сентября, на Луганщине снова вспыхнули пожары. Пламя не утихает, но на месте работают пожарные, которые каждый раз рискуют своей жизнью.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала на своей официальной странице в Facebook фотографии спасателей, которые сейчас работают в районах Северодонецка и пытаются остановить распространение огня, спасая тем самым не только жилые дома, но и жизни их хозяев.

"Глаза людей, которые в огненном аду уже сутки...

НЕ скулят, не жалуются, не причитают.

Молча работают. Молча спасают. Молча воюют с огнем.

Соль земли.

На таких, как эти Люди, и держится Украина", - написали представители ГСЧС.

Снимки уставших пожарных не оставили равнодушными украинских граждан. В комментариях к посту пользователи соцсети выразили спасателям поддержку, поблагодарили за мужество и отвагу, а также пожелали им крепкого здоровья и удачи в этом нелегком труде.

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Отмечается, что на сегодняшний момент напряженная ситуация сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов; в зоне поражения - 31 населенный пункт; погибли 9 человек.

Как сообщалось ранее, пожары вокруг Северодонецка привели к задымлению воздушного пространства в городе из-за сильного ветра.

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Пожар, Луганская область, Лесные пожары, Северодонецк, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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