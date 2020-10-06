Сгорела заживо в здании без окон: вскрылись подробности о погибшей в Польше юной украинке

У девушки вся жизнь была впереди

В ночь на 5 октября вблизи Варшавы погибла молодая украинка. На территории садового предприятия в селе Гурашка произошел пожар - загорелась бывшая теплица, где теперь жили работники. Как выяснилось, теплицу просто накрыли жестью, утеплили минватой и поселили туда сотрудников. В здании не было ни одного окна, хотя там жили два десятка людей.

Как стало известно "Телеграфу", в пожаре погибла 23-летняя Илона Ющенко из Житомирской области. Ее обгоревшее тело пожарные нашли уже после ликвидации ЧП.

Илона была очень яркой и эмоциональной, занималась танцами, вокалом, играла на пианино. До отъезда на работу в Польшу юная девушка жила в райцентре Новоград-Волынский, где открыла собственную школу восточных танцев.

На фотографиях в Instagram Илона всегда улыбалась, как в общем и по жизни. Она однозначно любила жизнь, строила планы... но теперь этим планам не суждено сбыться. В одном из недавних постов погибшая коротко писала: "Наслаждайтесь, этой прекрасной жизнью"...

Друзья и знакомые девушки не могут поверить в ее гибель. Молодая, таким, как говорится, еще жить и жить. В разговоре с "Телеграфом" Илону называют хорошим другом и просто прекрасным человеком.

Не секрет, что украинцы часто выезжают на заработки в Польшу. "Телеграф" рассказывал, какие группы населения чаще других становятся трудовыми мигрантами.