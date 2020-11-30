Турция ввела новые запреты для туристов

Минздрав Турции принял решение ввести новые ограничения для отдыхающих в отелях. Связано это с ростом числа заражений коронавирусом.

Об этом пишет газета "Hürriyet".

Согласно постановлению губернатора Анкары Васипа Шахина, объекты размещения должны соблюдать определённые меры безопасности. Рестораны на территории гостиниц могут обслуживать только постояльцев отеля, им запрещено выдавать еду навынос.

Кроме того, в гостиницах будет действовать запрет на развлекательные мероприятия после 22:00.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что Турция ввела комендантский час в выходные дни на всей территории страны. Однако, туристов это постановление не касалось.