Убийце украинцев в Польше грозит пожизненное

Преступника, устроившего кровавые разборки с участием украинских студентов в Жешуве (Польша), арестовали на ближайшие три месяца. За покушение на двойное убийство ему грозит от 8 до 25 лет вплоть до пожизненного заключения.

Об этом сообщает польское издание Spidersweb.pl.

Известно, что во время допроса 19-летний Александр С. признал свою вину и рассказал, как все было. В полиции пока не раскрывают истинных мотивов нападавшего. Оба пострадавших студента - 19-летний и 21-летний украинцы - продолжают находиться в больнице. Состояние одного из них – крайне тяжелое.

Как сообщал "Телеграф" преступник, устроивший вооруженное нападение на студентов из Украины, несмотря на то, что первоначально скрылся с места ЧП, позже сам сдался копам.

Также стало известно, что соседи не раз становились свидетелями криков и драк трех студентов в Жешуве - нападавшего и двух пострадавших - которые на троих снимали квартиру.