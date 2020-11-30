Впервые с начала осени: в ВОЗ рассказали о "приятном" рекорде в распространении COVID-19

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения впервые зафиксировала снижение количества новых случаев заражения COVID-19 в Европе, начиная с сентября.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга в понедельник, 30 ноября.

"На прошлой неделе число новых выявленных случаев по всему миру впервые с сентября", - уточнил он.

По словам Гебреисуса, снижение этих показателей связано с ужесточением мер по борьбе с коронавирусом, которое выразилось в введении повторного жесткого карантина из-за пандемии в большинстве стран Европы.

Наблюдая небольшую, но все же положительную динамику в контексте статистики коронавируса, ВОЗ рекомендовала принять ряд мер, которые смогли бы сократить распространение вируса в канун новогодних праздников.

Как сообщал "Телеграф", Украина продолжает ставить антирекорды по количеству новых случаев коронавируса. Во многих регионах ситуация уже является кризисной. Чтобы хотя бы немного разгрузить систему здравоохранения Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.