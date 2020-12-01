В Румынии обнаружили загадочный монолит – ранее его видели в пустыне в США (видео)

Загадочный металлический монолит появился в Румынии на этой неделе после того, как еще одна похожая глыба, найденная в далекой пустыне Юта, таинственно исчезла.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Блестящий треугольный столб был найден на холме Батка Доамней в городе Пьятра-Нямц на севере Румынии в прошлый четверг.

Находка расположилась в нескольких метрах от известной археологической достопримечательности Петродавской дакийской крепости, форта, построенного древними дакийцами между 82 г. до н.э. и 106 г. н.э.

Неделю назад немало шума наделала история о том, что в пустыне американского штата Юта обнаружили массивный металлический столб около трех метров в высоту. Блестящий обелиск, будто вросший в красную скалистую почву, заметили с вертолета сотрудники Департамента общественной безопасности штата. Чиновники предположили, что монолит могли изготовить художники в рамках какого-нибудь арт-проекта или просто фанаты "Космической одиссеи" — обелиск очень напоминал тот, который фигурировал в фильме.

В книге Артура Кларка "Космическая одиссея", позже снятой в фильме Стэнли Кубриком, монолит впервые появляется на Земле в Африке три миллиона лет назад и, кажется, дает разум голодающему племени человекообразных обезьян для разработки инструментов.