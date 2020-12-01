Австрийское архитектурное бюро влипло в скандал из-за проекта Путина в Крыму

Австрийское архитектурное бюро "Coop Himmelblau" участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе.

Об этом пишет посол Украины в Австрии Александр Щерба в своем Facebook.

"Уже некоторое время курсируют слухи об участии архитектурного бюро" Coop Himmelblau "во флагманском проекте Путина в Крыму - сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе. В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам", - говорится в сообщении.

Щерба отметил, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении Вольфа Прикса и бюро "Coop Himmelblau".

"Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что когда-то респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным", - подытожил посол.