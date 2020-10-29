Как Россия "благоустроила" Севастополь за шесть лет оккупации Крыма: фото и цифры

Еще с 2014 года Москва финансирует реконструкцию объектов культурного наследия и общественных пространств в Севастополе. За шесть с половиной лет, прошедших после аннексии Крыма, на эти цели было потрачено более 6 млрд рублей. Тем не менее большинство проектов по реконструкции не обошлись без скандалов.

Об этом рассказали в спецпроекте Крым.Реалии.

Как начиналась реконструкция оснновных объектов Севастополя, чем она сопровождалась и к чему привела.

Константиновская Батарея

Решение о реконструкции одной из двух сохранившихся на Северной стороне Севастополя береговых казематированных батарей было принято министром обороны России Сергеем Шойгу в марте 2014 года. Сразу после аннексии Крыма он заявил, что на территории равелина будет размещена «южная» штаб-квартира «Русского географического общества».

Деньги на проведение работ – 800 миллионов рублей – были выделены попечителями географического общества.

Предполагалось, что подрядчик завершит реконструкцию летом 2016 года, однако сроки сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно срывались. В результате доступ в равелин был открыт в ноябре 2017 года.

Малахов Курган

Реставрация мемориального комплекса на Малаховом кургане была включена в российскую ФЦП для Крыма и Севастополя еще в 2014 году.

Изначально севастопольские депутаты говорили, что в реконструкцию Малахова кургана инвестируют 115 миллионов рублей, однако позже эта сумма выросла почти в четыре раза и обошлась российскому бюджету в 400 миллионов.

Продолжавшаяся два года реконструкция завершилась помпезным открытием.

Парк имени Анны Ахматовой

Крупный зеленый массив, расположенный между музеем-заповедником Херсонес Таврический и Песочной бухтой остро нуждался в реконструкции.

В 2017 году российские власти заявили о намерениях благоустроить парк. На это Москва выделила более 140 миллионов рублей.

Работы продолжались около года. В этой связи в высокий сезон лета 2017 года пляж «Солнечный» оказался недоступным для горожан и посетивших Севастополь туристов.

В 2019 году подконтрольный Москве Севастопольский городской суд постановил, что реконструкция парка была проведена с грубыми нарушениями законодательства: объект оказался недоступным для людей с ограниченными физическими возможностями. В результате город снова был вынужден выделить деньги на оборудование пандусов и тактильных линий.

Парк Победы

Прибрежный парк в Гагаринском районе Севастополя, по мнению многих севастопольцев, является одним из самых скандальных проектов реконструкции с момента аннексии Крыма в 2014 году. На объекте успело поработать сразу три подрядчика, с двумя из которых правительство было вынуждено разорвать контракт.

Сахалинская компания «Рабочий-1» приступила к реконструкции в сентябре 2017 года. За два года до этого на руководителя компании Владимира Федаша было заведено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

Вторая структура – ООО «Глассок Крым» стала подрядчиком «по странному стечению обстоятельств», писали в 2017 году севастопольские журналисты. В июне 2018 года в офисах «Глассок Крым» в Симферополе и Севастополе прошли обыски. Директора компании Александра Пожарского задержали и обвинили в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2018 года правительство разорвало контракт с компанией «Глассок-Крым».

Третьим подрядчиком, приступившим к работе в «Парке Победы» стала АО «Ривьера», которую связывают с депутатом Госдумы, единороссом Глебом Хором.

Выполнить взятые на себя обязательства «Ривьера» смогла лишь к середине мая 2019 года. Тогда же парк открыли для посещения. Но это – окончание лишь первого этапа реконструкции. В правительстве обещают завершить реконструкцию всего парка в конце декабря 2020 года.

Мост через Карантинную Балку

Пробки на улице Пожарова многие годы оставались обыденным явлением для жителей Гагаринского района Севастополя. Причиной возникновения дорожных заторов являлось так называемое «горлышко бутылки», которое образовывалось при заезде на мост через суходол в Карантинной балке.

Деньги на расширение моста были выделены из резервного фонда президента России. Стоимость работ оценивалась в 251 миллион рублей.

В октябре 2019 года новый подрядчик приступил к выполнению реконструкции. Тем не менее, после окончания работ, говорят опрошенные севастопольцы, пробки не исчезли, но стали значительно меньше.

Парк "Учкуевка"

Превратить заброшенный пустырь в первое общественное пространство на Северной стороне Севастополя местные власти задумали еще в 2018 году.

Средства – 700 миллионов рублей – выделила Москва, причем из собственного городского бюджета.

Разбить в Севастополе парк подрядчик планировал в рекордно короткие сроки: всего за четыре с половиной месяца, однако сдать объект в эксплуатацию удалось лишь к новогодним праздникам – 29 декабря 2019 года.

Кинотеатр "Россия"

Самый большой в Крыму кинотеатр был построен на площади 50-летия СССР в Севастополе в 1975 году.

Реконструкция фасада и внутренних помещений кинотеатра началась в 2019 году. На ремонт объекта было выделено более 16,5 миллионов рублей и еще 52 миллиона – на закупку оборудования.

Официальное открытие кинотеатра состоялось в августе нынешнего года, а уже в сентябре случился эксцесс: во время дождя в помещении протекла крыша и из-за влаги деформировались потолки.

Улица Большая Морская

Центральное городское кольцо в Севастополе, согласно российскому законодательству, имеет статус исторического поселения федерального значения. Это означает, что любой ремонт или реконструкция в его границах должны дополнительно согласовываться сразу с несколькими ведомствами, ответственными за охрану объектов исторического и культурного наследия. Поскольку Большая Морская является частью исторического поселения, дискуссии относительно целесообразности реконструкции шли достаточно долго.

Деньги на реконструкцию, два миллиарда рублей, как и в случае с парком «Учкуевка», Москва «пожертвовала» из своего городского бюджета.

Завершить реконструкцию Большой Морской планировали в апреле 2020 года, однако срок окончания работ был немного сдвинут. «Открывали» улицу постепенно: для пешеходов, личного и общественного транспорта. Последними на Большой Морской появились троллейбусы. Полноценное движение по улице было запущено в середине мая.

Исторический Бульвар

Построенный в 1881 году Исторический бульвар является одним из трех пешеходных бульваров, расположенных в центре Севастополя.

Реконструкцию исторического бульвара российские власти начали в сентябре 2018 года. Средства на ее проведение – 433 миллиона рублей – были заложены в бюджет федеральной целевой программы.

Сейчас в Севастополе ищут нового генподрядчика, готового «зайти» на объект. В какие сроки власти планируют завершить реконструкцию, не сообщается.

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