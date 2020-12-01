В Брюсселе дипломаты и депутаты устроили оргию под носом у полиции (фото и видео)

В Брюсселе полиция "прикрыла" вечеринку с пикантным подтекстом в центре города с участием 25 мужчин, среди которых присутствовали несколько дипломатов и член Европарламента. Полиция оштрафовала всех участников.

Об этом сообщает местное издание Hln.be.

Представитель Европарламента, по данным издания, даже пытался бежать через водосточную трубу на крыше, но полиции все же удалось его задержать.

Известно, что депутат Европарламента является одним из членов-основателей правой националистической партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он был лидером партии в венгерском парламенте с 1994 по 2002 год. Затем он перешел в Европейский парламент. В воскресенье мужчина неожиданно ушел в отставку из парламента. Связана ли его отставка со скандалом, который разразился из-за вечеринки, неизвестно.

Видео с места "облавы" смотрите тут.

Как пишет издание Аra.cat, в помещении, где проводилась секс-вечеринка, полицейские обнаружили алкоголь и наркотики. И это на фоне того, что массовые собрания по типу этой в Брюсселе запрещены из-за карантина коронавируса.

Скандал с задержанием депутата Европарламента на вечеринке оброс не менее пикантными деталями после того, как издание nieuwsblad.be сообщило, что бар, где собрались 25 мужчин, распивая алкоголь и употребляя наркотики, оказался местом для развлечений мужчин, принадлежащих к секс-меньшинствам.

Как ранее сообщал "Телеграф", ранее стюардессу авиакомпании British Airways заподозрили в интимных связях с пилотами и пассажирами после того, как в сеть попали ее откровенные фото, которые она сама и выложила.