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В скандале с вечеринкой в гей-клубе Брюсселя засветился венгерский депутат

В скандале с вечеринкой в гей-клубе Брюсселя засветился венгерский депутат
22:10 Сегодня Телеграф фото: Александр Коваленко\Telegram

На вечеринке в клубе в Брюсселе, в которой приняли участие около 25 мужчин нетрадиционной ориентации, присутствовал депутат Венгрии и противник ЛГБТ Йожеф Саер.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный обозреватель Александр Коваленко, более известный, как  блогер под ником "Злой одессит".

Йожеф Саер входит в состав правящей партии Венгрии "Фидес". Как написали местные СМИ, он даже пытался бежать через водосточную трубу на крыше, но полиции все же удалось его задержать. У него также обнаружили наркотики.

"По иронии судьбы, венгерская "Фидес" продвигает "традиционные ценности", в то время как сам Саер является ярым критиком ЛГБТ-движения", - написал блогер.

По его словам, эту информацию он опубликовал не для красного словца, а чтобы "нарисовать" портрет тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в Украине, учитывая напряженность в отношениях Венгрии и Украины.

"Важно отметить, что представители секс-меньшинств не имеют к этому никакого отношения: я говорю о продажных, лицемерных и лживых у**юдках, вот и все!" – объяснился Коваленко.

Более прагматичным в высказываниях в контексте этого скандала оказался журналист Виктор Трегубов.

"Ситуация, при которой человек активно выступает против каких-то "аморалов" (ЛГБТ, или употребления веществ, отличных от "традиционного" алкоголя), но сам этим занимается системно и активно - это абсолютно логичная и последовательная ситуация, и прекрасно помещается в голове этого самого человека. Ведь она это делает не публично!" – высказал свое мнение на своей странице в Facebook он.

По его мнению, проблема именно в том, что "не публично - можно".

"Мне пофиг, чем они там занимаются, главное, чтобы это не считалось нормой". Потому что в этой системе важно, что именно СЧИТАЕТСЯ нормы, а не реально ею является", - добавил Трегубов.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Украине разгорелся громкий скандал из-за угроз в адрес венгров, проживающих в Закарпатье, из уст мужчины, одетого в камуфляжную форму и стоящего на фоне символики Правого сектора.

 

 

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Все по теме:

Брюссель, Вечеринки, Скандалы, Йожеф Саер.

Автор:

Телеграф
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