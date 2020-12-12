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Один из лидеров протестного движения против карантина в Европе угодил на ИВЛ с COVID-19

Один из лидеров протестного движения против карантина в Европе угодил на ИВЛ с COVID-19
Обновлено 22:16 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Один из лидеров антикарантинного движения Германии "Querdenker" заразился коронавирусом и угодил на ИВЛ. 

Об этом пишет Leipziger Volkszeitung

Мужчина был одним из организаторов протестов против локдауна в Лейпциге 7 ноября. Его доставили в больницу спустя неделю после акции. 

"Вирус не делает различий между людьми, кем бы они ни были", - заявил директор университетской больницы Лейпцига Кристоф Йостен. 

Он не стал давать комментарии относительно состояния здоровья пациента. 

Движение Querdenker организовала большинство акций против локдауна во многих городах Германии.  

Одна из таковых прошла в Лейпциге в ноябре, тогда на улицы вышли более 20 тысяч человек.

Сторонники Querdenker считают, что законы, направленные на прекращение распространения пандемии, ущемляют права и свободы граждан. 

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Все по теме:

Германия, Коронавирус, Covid-19, Querdenker.

Автор:

Телеграф
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