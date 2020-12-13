Меркель отправила Германию на жесткий карантин

В Германии с 16 декабря вводится жесткий локдаун. Он продлится до 10 января.

Об этом сообщает "DW".

В сообщении говорится, что по всей стране закроют магазины розничной торговли, за исключением продовольственных. В школах прекратят очное обучение, закроют детские сады.

Открытыми останутся аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения.

Не будут во время локдауна работать: парикмахерские, салоны красоты и другие подобные предприятия сферы услуг.

На Рождество (24-26 декабря) разрешили встречи с участием не более пяти человек без учета детей до 14 лет. На Новый год (31 декабря и 1 декабря) запрещены собрания, гражданам рекомендовали отказаться от запуска фейерверков.

Кроме того, будет запрещено употребление алкогольных напитков в общественных местах. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы.

В период жесткого карантина разрешается посещение богослужений в храмах, но лишь при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. На богослужения будут допускать только по предварительной записи.

При этом предприятия, пострадавшие от локдауна, могут рассчитывать на получение более широкой помощи от государства.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января будут введены усиленные карантинные меры.

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