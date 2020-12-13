Скачать
Воскресенье, 13.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Навального пытались убить ядом еще раз: открылись неожиданные детали
Навального пытались убить ядом еще раз: открылись неожиданные детали
Зеленский поделился планами по улучшению экологии в Украине: в сети не оценили
Зеленский поделился планами по улучшению экологии в Украине: в сети не оценили
Праздничная калита на Андрея: победитель "Мастер Шеф" поделился рецептом
Праздничная калита на Андрея: победитель "Мастер Шеф" поделился рецептом
Вратарь-вышибала - в обзоре матча Эвертон - Челси (видео)
Вратарь-вышибала - в обзоре матча Эвертон - Челси (видео)

Меркель отправила Германию на жесткий карантин

Меркель отправила Германию на жесткий карантин
Обновлено 14:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Германии с 16 декабря вводится жесткий локдаун. Он продлится до 10 января.

Об этом сообщает "DW".

В сообщении говорится, что по всей стране закроют магазины розничной торговли, за исключением продовольственных. В школах прекратят очное обучение, закроют детские сады.

Открытыми останутся аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения.

Не будут во время локдауна работать: парикмахерские, салоны красоты и другие подобные предприятия сферы услуг.

На Рождество (24-26 декабря) разрешили встречи с участием не более пяти человек без учета детей до 14 лет. На Новый год (31 декабря и 1 декабря) запрещены собрания, гражданам рекомендовали отказаться от запуска фейерверков.

Кроме того, будет запрещено употребление алкогольных напитков в общественных местах. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы.

В период жесткого карантина разрешается посещение богослужений в храмах, но лишь при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. На богослужения будут допускать только по предварительной записи.

При этом предприятия, пострадавшие от локдауна, могут рассчитывать на получение более широкой помощи от государства. 

Напомним, в Украине с 8 по 24 января  будут введены усиленные карантинные меры.

Читайте также: "Плохой выбор: в Украине объяснили, почему локдаун в январе - слишком поздно".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Европа, Карантин, Коронавирус, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В украинском учебнике нашли фото солдат Путина: росСМИ подхватили "скандал"
02 Разумков срочно созывает глав фракций: что будут обсуждать
03 В Харькове из-за гололеда в ДТП попали сразу десять автомобилей (видео)
04 Стало известно о мотивах мужчины, который выбросился из окна вместе с 5-летней дочерью в Москве
05 Джошуа - Пулев: видео зрелищного нокаута
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Умер украинский философ Роман Кись
Умер украинский философ Роман Кись
Разумков срочно созывает глав фракций: что будут обсуждать
Разумков срочно созывает глав фракций: что будут обсуждать
В Украине назвали ТОП-15 самых аварийных дорог: инфографика
В Украине назвали ТОП-15 самых аварийных дорог: инфографика
Лобода стала героиней скандала в России: все подробности
Лобода стала героиней скандала в России: все подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь