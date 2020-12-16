За что боролись: штраф "за феминизм" в Париже насмешил сеть

Мэрия Парижа должна заплатить 90 тысяч евро (около 3 млн гривен) штрафа за то, что на руководящие должности было назначено "слишком много" женщин.

Глава мэрии столицы Франции первая женщина, занимающая этот пост Анн Идальго считает абсурдным подобного рода наказание.

При этом они готовы заплатить штраф. Он будет разделен полностью между сотрудницами Генерального секретариата Парижа.

В сети начали шутить по этому поводу.

Мэрию Парижа оштрафовали за феминизм За что боролись pic.twitter.com/LcOJtTWvHF — Двач (@ru2ch) December 16, 2020

Мэра Парижа Анн Идальго оштрафовали на 90 тысяч евро «за дискриминацию мужчин» - слишком много женщин в мэрии: По закону соотношение мужчин и женщин не должно превышать 60/40, а в мэрии Парижа женщин 69% pic.twitter.com/8RPHqYXYLl — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 16, 2020

"За что боролись", "Дуреют как могут", "Ну все, теперь мужчины начнут защищать свои права", "Сделала из мэрии курятник", - пишут в комментариях.

Некоторые вспомнили о других ущемленных классах общества.

Почему так произошло?

В 2013 году Франция приняла закон о гендерном равенстве при приеме на госслужбу, чтобы положить конец сексизму в сфере управления страной. Он подразумевает, что представители одного из полов не должны занимать больше 60% руководящих должностей. А на последних выборах случилось как раз обратное - женщины превысили допустимое число в мэрии столицы. 63% постов достались им.