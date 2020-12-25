По улицам Кишинева проехал красочный рождественский караван из пожарных машин (видео)

По улицам столицы Молдовы проехал традиционный рождественский караван, организованный пожарными и спасателями.

Кадрами торжества поделился пожарный из Кишинева Дмитрий Польщин.

"Считаю это событие, уже ставшее традицией, шикарным!", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как несколько десятков пожарных автомобилей, украшенных гирляндами и рождественскими украшениями проезжают мимо толпы аплодирующих зрителей. Некоторые из них снимают караван на видео.

Автор видео отмечает, что много людей с детьми вышли на улицы несмотря на дождь.

"Аллея полна несмотря на дождь. Родители с детками залезли на подиум для пожарной техники", - отметил он.

Как сообщалось ранее, главную елку Украины на Софиевской площади Киева показали на эффектном фото, снятом с высоты птичьего полета.