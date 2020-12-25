Украина - это Европа: впечатляющее фото рождественнского Киева вызвала бурное обсуждение в сети

Журналист Андрей Цаплиенко показал фото неизвестного автора, на котором изображен Киев с высоты птичьего полета в преддверии Рождества.

Снимок он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Ну разве мы не Европа?" – подписал кадр он.

На фото можно увидеть центр столицы, снятый с дрона в ночных огнях.

В сети не разделили восторг Цаплиенко по поводу европейской принадлежности Украины, о чем не постеснялись написать в комментариях.

"К сожалению нет", "Европа в головах. А у нас 73% цирк шапито", "Нет( Мы медленно убиваем сами себя. Красивая картинка в центре города - это только один квартал с подсветкой", "Пока только географически((", "В Европе так безбожно чиновники не воруют", - написали в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее яркими фото показали подготовку к Новому году в Киеве. Так, в сети показали фото круговой сцены для съемок концерта на Михайловской площади.

Также 19 декабря, в субботу, на День святого Николая, в Киеве состоялось праздничное открытие главной елки страны на Софийской площади.