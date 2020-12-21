Главную елку страны сняли с дрона: появилось эффектное видео

19 декабря, в субботу, на День святого Николая, в Киеве состоялось праздничное открытие главной елки страны на Софийской площади. В сети появилось эффектное видео зажжения снятое с дрона.

Об этом сообщили в Фейсбуке Folk Ukraine. Там же выложили и видео с самой главной елкой.

"Зажжение елки на Софии - это чудо, которое было нам всем так необходимо к концу года! Мы позаботились о том, чтобы в этом году все поверили в новогоднюю сказку", - так прокомментировали данное событие в Фейсбуке.

Кадры елки 2021:

Стоит напомнить, что еще в начале декабря украшение главной елки в виде шляпы раскритиковали в сети, после чего своеобразный декор было решено демонтировать. А уже 13 декабря шляпу все-таки сняли с главной елки страны.