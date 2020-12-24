Грандиозные новогодние приготовления в центре Киева показали изнутри на фото

В Киеве во всю кипит робота по подготовке к празднованию Нового года, а именно к праздничному концерту. Так, в сети показали фото круговой сцены для съемок концерта на Михайловской площади.
Об этом сообщили в Фейсбуке компании "Alight", которая занимается технической частью и освещением развлекательных мероприятий в Украине.
Фото сцены на Михайловской площади:
Круговую сцену в столице начали устанавливать еще 17 декабря для съемки концерта, посвященного зимним праздникам.
Съемка которого началась еще 19 декабря, а увидеть готовый проект зрители смогут 31 декабря.
На Михайловскую площадь звезды выйдут спеть хиты 2020-го и спрогнозировать планы на 2021 год.
Стоит напомнить, что 19 декабря, в субботу, на День святого Николая, в Киеве состоялось праздничное открытие главной елки страны на Софийской площади.