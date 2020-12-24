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Грандиозные новогодние приготовления в центре Киева показали изнутри на фото
04:33 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Киеве во всю кипит робота по подготовке к празднованию Нового года, а именно к праздничному концерту. Так, в сети показали фото круговой сцены для съемок концерта на Михайловской площади.

Об этом сообщили в Фейсбуке компании "Alight", которая занимается технической частью и освещением развлекательных мероприятий в Украине.

Фото сцены на Михайловской площади:

Круговую сцену в столице начали устанавливать еще 17 декабря для съемки концерта, посвященного зимним праздникам. 

Съемка которого началась еще 19 декабря, а увидеть готовый проект зрители смогут 31 декабря. 

На Михайловскую площадь звезды выйдут спеть хиты 2020-го и спрогнозировать планы на 2021 год.

Стоит напомнить, что 19 декабря, в субботу, на День святого Николая, в Киеве состоялось праздничное открытие главной елки страны на Софийской площади.

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Концерт, Киев.

Автор:

Телеграф
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