Грандиозные новогодние приготовления в центре Киева показали изнутри на фото

В Киеве во всю кипит робота по подготовке к празднованию Нового года, а именно к праздничному концерту. Так, в сети показали фото круговой сцены для съемок концерта на Михайловской площади.

Об этом сообщили в Фейсбуке компании "Alight", которая занимается технической частью и освещением развлекательных мероприятий в Украине.

Фото сцены на Михайловской площади:

Круговую сцену в столице начали устанавливать еще 17 декабря для съемки концерта, посвященного зимним праздникам.

Съемка которого началась еще 19 декабря, а увидеть готовый проект зрители смогут 31 декабря.

На Михайловскую площадь звезды выйдут спеть хиты 2020-го и спрогнозировать планы на 2021 год.

Стоит напомнить, что 19 декабря, в субботу, на День святого Николая, в Киеве состоялось праздничное открытие главной елки страны на Софийской площади.