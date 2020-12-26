В центре Берлина открыли стрельбу, пострадали 4 человека (фото, видео)

В центре Берлина в районе Кройцберг произошла стрельба, в результате которой ранения получили четыре человека.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные полиции.

Представитель полиции заявила, что четыре человека были доставлены в больницу в результате стычки с несколькими людьми в районе Кройцберг.

Раненых обнаружили недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии, еще одного человека нашли у близлежащего канала.

В полиции говорят, что пока нет доказательств того, что стрельба произошла по политическим мотивам.

"Ситуация в настоящее время очень неясна",— сообщил представитель полиции, передает Berliner Morgenpost.

На месте происшествия дежурят полицейские, поиски преступников продолжаются.