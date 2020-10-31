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Во Франции новое нападение на церковь, подстрелен священник (фото, видео)

Во Франции новое нападение на церковь, подстрелен священник (фото, видео)
18:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Во французском Лионе неизвестный открыл огонь по людям, находившимся возле греческой церкви. 

Об этом сообщает Телеграм-канал База.

По его данным, среди пострадавших - священник. Преступник пока не задержан. 

Кадрами с места происшествия делится канал Mash. 

"Французские СМИ сообщают, что после стрельбы в греческой церкви в Лионе погиб православный священник (по последним данным — ранен, сейчас с ним работают врачи). Преступник скрылся с места", - сказано в сообщении канала. 

Как сообщалось ранее, волна насилия во Франции началась 16 октября, когда выходец из России обезглавил учителя за то, что тот показывал детям скандальные карикатуры издания Charlie Hebdo. 

23 октября французский президент Эммануэль Макрон выступил на траурной церемонии, где заявил, что ислам находится в состоянии кризиса и призвал защитить ценности Франции. Вместе с тем, он заявил, что его страна не будет отказываться от публикации карикатур. 

Это заявление вызвало волну критики среди мусульманских стран. В некоторых из них прошли антифранцузские демонстрации, в других был объявлен бойкот французских товаров. 

А уже 29 октября в городе Ницца были убиты двое прихожан внутри храма. Произошедшее назвали терактом. 

30 октября действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов жестко высказался в адрес Макрона, назвав того "тварью". 

"Аллах скор в расчёте и вы это увидите", - написал Нурмагомедов. 

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Франция, Стрельба, Лион.

Автор:

Телеграф
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