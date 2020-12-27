На Европу обрушился ураган Bella: впечатляющие видео стихии

Ураган Bella, вдоволь побуянив накануне в Британии, ночью достиг границ Бельгии.

Как сообщает Интерфакс, в Брюсселе и ряде других регионов страны порывы ветра достигают 80-100 километров в час, а на побережье и вовсе достигает 120 км/ч.

Метеорологи объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Во многих регионах спасатели непрерывно расчищают дороги от повалившихся веток и деревьев. В столице Бельгии закрыли для посещения парки и лесные зоны.

Отмечается, что в ночь на понедельник ледяные дожди и гололед ожидают по всей стране.

Власти пока оценивают ущерб от урагана, как незначительный.

На северо-западе Франции тоже сообщают о сильных ветрах, так в Ла-Манше их скорость достигает 130 км/ч. В целом ожидается, что шторм затронет все атлантическое побережье страны.

Напомним, сильный ветер ожидается в понедельник и в Украине, помимо него погода "порадует" украинцев дождями и мокрым снегом.