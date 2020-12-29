Хорватию второй раз за сутки всколыхнуло сильное землетрясение: фото и видео последствий

Во вторник, 29 декабря, в Хорватии произошло второе землетрясение за последние сутки. Природный катаклизм унес жизнь ребенка.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

Его магнитуда составила 6,2 балла. При этом эпицентр ЧП, в результате которого погиб ребенок, находился в Петрине в 46 километров от столицы страны - Загреба.

Как пишут местные СМИ, хорватские военные проводят спасательную операцию, много раненых. На снимках видно, что с крыш некоторых домов обрушилась черепица.

Еще часть строений оказались сильно повреждены.

Кроме того, часть Загреба осталась без света.

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение было зафиксировано в 11:19 по времени UTC (13:19 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к юго-востоку от Загреба и в 14 километрах к западу от города Сисак. Очаг залегал на глубине 5 километров.

Отметим, что первое мощное землетрясение силой 5,2 балла в Хорватии произошло в понедельник, 28 декабря, в результате чего были повреждены несколько домов. Эпицентр землетрясения находился возле города Сисак, в 51 километре к юго-востоку от столицы Хорватии Загреба, на глубине 5 километров. Самыми сильными толчки были в городах Сисак и Петриня, жители Загреба также ощутили землетрясение.

Как сообщал "Телеграф", это не первый случай, когда в Хорватии происходят землетрясения. Ранее, 22 марта, в столице Хорватии Загребе произошло два землетрясения с получасовым интервалом. Пострадали здания в столице, авто и знаменитый Загребский собор.