Папа Римский не будет проводить новогоднюю мессу: что с ним произошло

Папа Римский Франциск не будет проводить новогоднюю мессу из-за болезненного ишиаса (грыжа позвоночного диска).

Об этом сообщила пресс-служба Ватикана.

"Первую вечерню и Te Deum 31 декабря 2020 года будет проводить Его Высокопреосвященство кардинал Джованни Баттиста Ре, декан Коллегии кардиналов. А Святую Мессу завтра, 1 января 2021 года, будет проводить Его Высокопреосвященство кардинал Пьетро Паролин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 января Папа Франциск возглавит чтение полуденной молитвы, как и было запланировано.

Папа Франциск впервые сообщил, что у него ишиас во время пресс-конференции во время визита в Бразилию в 2013 году.

10 августа 2017 года он объявил, что смог справиться с этим заболеванием. Позже Ватикан подтвердил, что Папа проходил лечение, чтобы уменьшить боль в ногах.

Как сообщалось ранее, украинцев с Нового года ждет ряд изменений, включая рост минималки и пенсий, а также цен на хлеб и электричество.