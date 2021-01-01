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В Риме из-за новогодних фейерверков погибли сотни птиц

В Риме из-за новогодних фейерверков погибли сотни птиц
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Италии из-за массовых новогодних салютов и фейерверков погибли сотни пернатых.

На улицах Рима лежат мертвые скворцы. Пользователи постят фото и видео с десятками птиц, которые попадали мертвыми прямо посреди улиц в разных частях города.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera

Много мертвых птиц на станции Термини, центральной улице Виа Национале и холма Эсквилин.

"На Виа Кавур - полно мертвых птиц из-за фейерверков, но какие-то свиньи все равно это делают", - пишет один из пользователей Twitter.

Также, итальянцы пишут, что видели "дождь" из мертвых пернатых после массовых фейерверков и петард. Испуганные птицы пытались спастись от громких взрывов.

Отмечается, что птицы падали на улицы, жилые дома и террасы.

Напомним, "Телеграф" собрал подборку видео, как в разных уголках планеты встречали Новый год.

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Италия, Рим, Новый год.

Автор:

Телеграф
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