В Риме из-за новогодних фейерверков погибли сотни птиц

В Италии из-за массовых новогодних салютов и фейерверков погибли сотни пернатых.

На улицах Рима лежат мертвые скворцы. Пользователи постят фото и видео с десятками птиц, которые попадали мертвыми прямо посреди улиц в разных частях города.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Много мертвых птиц на станции Термини, центральной улице Виа Национале и холма Эсквилин.

"На Виа Кавур - полно мертвых птиц из-за фейерверков, но какие-то свиньи все равно это делают", - пишет один из пользователей Twitter.

tantissimi uccellini morti a via Cavour a causa dei botti ma porco zio ma ce la fate pic.twitter.com/3yIchlwOo7 — Марс (@FLVKE96s) January 1, 2021

Также, итальянцы пишут, что видели "дождь" из мертвых пернатых после массовых фейерверков и петард. Испуганные птицы пытались спастись от громких взрывов.

Отмечается, что птицы падали на улицы, жилые дома и террасы.

Напомним, "Телеграф" собрал подборку видео, как в разных уголках планеты встречали Новый год.