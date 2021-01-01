Скачать
Пятница, 01.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ход с детьми безотказный, но Зеленскому уже не верят: в сети обсуждают новогоднее поздравление президента
Ход с детьми безотказный, но Зеленскому уже не верят: в сети обсуждают новогоднее поздравление президента
Цена на сигареты в Украине вырастет с начала года: сколько нужно будет отдать за пачку
Цена на сигареты в Украине вырастет с начала года: сколько нужно будет отдать за пачку
Украина начинает год без коронавирусных рекордов: статистика на 1 января
Украина начинает год без коронавирусных рекордов: статистика на 1 января
Певица Валерия впервые стала бабушкой
Певица Валерия впервые стала бабушкой

С яркими салютами и непривычно пустыми улицами: как мир встретил новый 2021 год (видео)

С яркими салютами и непривычно пустыми улицами: как мир встретил новый 2021 год (видео)
Обновлено 13:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В ночь на 1 января Украина встретила Новый год - 2021.

Пока украинцы только накрывали праздничные столы, в некоторых уголках мира праздник наступил на несколько часов раньше.

Кто и как встретил самый ожидаемый праздник в году - смотрите ниже.

"Телеграф" собрал несколько видео, как встречали новый 2021-й год в мире.

Лондон, Великобритания:

Берлин, Германия:

Ангела Меркель заговорила о личном в новогоднем поздравлении

Париж, Франция:

Токио, Япония:

Сидней, Австралия:

Дубай, ОАЭ:

Выходные и праздники: сколько украинцы будут отдыхать в январе

Мумбаи, Индия:

Вена, Австрия:

Лиссабон, Португалия:

Нью-Йорк, США:

Ранее в сети заметили разницу в праздновании Нового года в Ухане и Нью-Йорке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новый год, Праздники.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось полное видео новогоднего обращения Зеленского
02 На фото празднования Нового года в Ухане и Нью-Йорке подметили любопытную деталь
03 Квартал 95 подшутил над Зеленским и показал "следующего" президента Украины (видео)
04 В России назревает скандал: данные о кортежах Путина сливали через WhatsApp
05 Беременная Василиса Фролова полностью разделась для новогоднего фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Месяц будет спокойным: прогноз магнитных бурь на январь 2021
Месяц будет спокойным: прогноз магнитных бурь на январь 2021
Квартал 95 подшутил над Зеленским и показал &quot;следующего&quot; президента Украины (видео)
Квартал 95 подшутил над Зеленским и показал "следующего" президента Украины (видео)
На росТВ устроили «диверсию» с поздравлением Путина (фото)
На росТВ устроили «диверсию» с поздравлением Путина (фото)
Самые яркие астрономические явления в мире в 2021 году
Самые яркие астрономические явления в мире в 2021 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь