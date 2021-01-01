С яркими салютами и непривычно пустыми улицами: как мир встретил новый 2021 год (видео)

В ночь на 1 января Украина встретила Новый год - 2021.

Пока украинцы только накрывали праздничные столы, в некоторых уголках мира праздник наступил на несколько часов раньше.

Кто и как встретил самый ожидаемый праздник в году - смотрите ниже.

"Телеграф" собрал несколько видео, как встречали новый 2021-й год в мире.

Лондон, Великобритания:

Берлин, Германия:

Париж, Франция:

Токио, Япония:

Сидней, Австралия:

Дубай, ОАЭ:

Мумбаи, Индия:

Вена, Австрия:

Лиссабон, Португалия:

Нью-Йорк, США:

Ранее в сети заметили разницу в праздновании Нового года в Ухане и Нью-Йорке.