С яркими салютами и непривычно пустыми улицами: как мир встретил новый 2021 год (видео)

В ночь на 1 января Украина встретила Новый год - 2021.
Пока украинцы только накрывали праздничные столы, в некоторых уголках мира праздник наступил на несколько часов раньше.
Кто и как встретил самый ожидаемый праздник в году - смотрите ниже.
"Телеграф" собрал несколько видео, как встречали новый 2021-й год в мире.
Лондон, Великобритания:
Берлин, Германия:
Париж, Франция:
Токио, Япония:
Сидней, Австралия:
Дубай, ОАЭ:
Мумбаи, Индия:
Вена, Австрия:
Лиссабон, Португалия:
Нью-Йорк, США:
Ранее в сети заметили разницу в праздновании Нового года в Ухане и Нью-Йорке.