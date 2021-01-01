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На фото празднования Нового года в Ухане и Нью-Йорке подметили любопытную деталь

На фото празднования Нового года в Ухане и Нью-Йорке подметили любопытную деталь
10:13 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В сети заметили огромную разницу в праздновании Нового года на Таймс сквер в Нью-Йорке, что в США и в Ухане, откуда и началось распространение коронавируса.

Об этом сообщили в Телеграм-канале МДК.

Там также поделились фото с мест проведения празднований в этих двух городах для сравнения.

Стоит отметить, что в Нью-Йорке на празднования собралось очень мало людей, в то время как в Ухане 2021 год встречали с размахом - на площади собралась огромная толпа людей.

"Китай выиграл войну, не сделав ни единого выстрела", - так прокомментировали фото в Телеграм-канале.

В то же время британский журналист Antonello Guerrera также поделился фото празднований в Ухане.

В свою очередь на YouTube канале Times Square NYC показали полное видео, как проходило празднование Нового года в Нью-Йорке.

Напомним, что ранее "Телеграф" собрал видео из стран, которые одними из первых встретили Новый год.

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Все по теме:

Китай, США, Нью-Йорк, Новый год, Ухань.

Автор:

Телеграф
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