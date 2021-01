На фото празднования Нового года в Ухане и Нью-Йорке подметили любопытную деталь

В сети заметили огромную разницу в праздновании Нового года на Таймс сквер в Нью-Йорке, что в США и в Ухане, откуда и началось распространение коронавируса.

Об этом сообщили в Телеграм-канале МДК.

Там также поделились фото с мест проведения празднований в этих двух городах для сравнения.

Стоит отметить, что в Нью-Йорке на празднования собралось очень мало людей, в то время как в Ухане 2021 год встречали с размахом - на площади собралась огромная толпа людей.

"Китай выиграл войну, не сделав ни единого выстрела", - так прокомментировали фото в Телеграм-канале.

В то же время британский журналист Antonello Guerrera также поделился фото празднований в Ухане.

Meanwhile... Wuhan residents gather for countdown to 2021

People gather to celebrate the New Year in Wuhan, China, where the novel #coronavirus outbreak began a year ago (via Reuters) pic.twitter.com/SmOtWYEpGB

— Antonello Guerrera (@antoguerrera) December 31, 2020