Полицейские больше суток не могли остановить подпольную вечеринку во Франции (видео)

Во Франции полицейские более суток безуспешно пытались остановить запрещенную новогоднюю рейв-вечеринку. Тем не менее, люди устали и начали расходиться по домам, а полиция выписала более 1200 штрафов за нарушение режима карантина.

Как сообщает BFMTV, вечеринке началась 31 декабря в ангаре города Льерон и сразу же стала топ-новостью для местных СМИ.

Вопреки запрету на массовые гулянья и комендантский час, в ангаре собрались более 2,5 тысяч "тусовщиков" не только из числа местных жителей, но и из других регионов Франции и даже из-за границы, в частности из Италии, Испании, Бельгии и Великобритании.

Первый разгон вечеринки закончился ничем. Посетители отбились от жандармов и подожгли один из их автомобилей.

По словам полицейских, силовики не прибегали к применению жестких мер, чтобы не спровоцировать давку и предотвратить возможные жертвы.

Местные СМИ, которые освещали события, приводили слова посетителей, которые заявляли, что готовы уплатить штраф в 135 евро (4,6 тысяч гривен), но отдохнуть, как считают нужными.

Утром 2 января акустическую систему все же демонтировали.

« Eh ça passe sur BFM hein attention » Ptdrrrr la 6 ème puissance mondiale qui n’arrive pas à arrêter une fête de jeunes drogués jpp #raveparty #Lieuron #Bretagne pic.twitter.com/Ai409CdgH6 — Lola Jimenez (@lolalal99130367) January 1, 2021

Глава МВД Франции Жераль Дарменен заявил, что уже было выписано более 1200 штрафов, а остальные участники получат их, когда будут покидать место.

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