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Полицейские больше суток не могли остановить подпольную вечеринку во Франции (видео)

Полицейские больше суток не могли остановить подпольную вечеринку во Франции (видео)
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Во Франции полицейские более суток безуспешно пытались остановить запрещенную новогоднюю рейв-вечеринку. Тем не менее, люди устали и начали расходиться по домам, а полиция выписала более 1200 штрафов за нарушение режима карантина. 

 Как сообщает BFMTV, вечеринке началась 31 декабря в ангаре города Льерон и сразу же стала топ-новостью для местных СМИ. 

Вопреки запрету на массовые гулянья и комендантский час, в ангаре собрались более 2,5 тысяч "тусовщиков" не только из числа местных жителей, но и из других регионов Франции и даже из-за границы, в частности из Италии, Испании, Бельгии и Великобритании. 

Первый разгон вечеринки закончился ничем. Посетители отбились от жандармов и подожгли один из их автомобилей. 

По словам полицейских, силовики не прибегали к применению жестких мер, чтобы не спровоцировать давку и предотвратить возможные жертвы. 

Местные СМИ, которые освещали события, приводили слова посетителей, которые заявляли, что готовы уплатить штраф в 135 евро (4,6 тысяч гривен), но отдохнуть, как считают нужными.  

Утром 2 января акустическую систему все же демонтировали. 

Глава МВД Франции Жераль Дарменен заявил, что уже было выписано более 1200 штрафов, а остальные участники получат их, когда будут покидать место. 

Читайте также в материале "Телеграф": Прививка от COVID – добровольная, но какие «свободы» ограничат без нее? Что известно о вакцинации во Франции

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Все по теме:

Франция, Вечеринка, Новый год, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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