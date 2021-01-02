Полицейские больше суток не могли остановить подпольную вечеринку во Франции (видео)

Во Франции полицейские более суток безуспешно пытались остановить запрещенную новогоднюю рейв-вечеринку. Тем не менее, люди устали и начали расходиться по домам, а полиция выписала более 1200 штрафов за нарушение режима карантина.
Как сообщает BFMTV, вечеринке началась 31 декабря в ангаре города Льерон и сразу же стала топ-новостью для местных СМИ.
Вопреки запрету на массовые гулянья и комендантский час, в ангаре собрались более 2,5 тысяч "тусовщиков" не только из числа местных жителей, но и из других регионов Франции и даже из-за границы, в частности из Италии, Испании, Бельгии и Великобритании.
Первый разгон вечеринки закончился ничем. Посетители отбились от жандармов и подожгли один из их автомобилей.
По словам полицейских, силовики не прибегали к применению жестких мер, чтобы не спровоцировать давку и предотвратить возможные жертвы.
FLASH - La #raveparty de #Lieuron est toujours en cours. Des centaines de fêtards sont sur place pour la 2ème soirée consécutive. (via @CharlesBaudry) #Bretagne #COVID19france pic.twitter.com/1mUjIS8Iv1
— Mediavenir (@Mediavenir) January 2, 2021
Местные СМИ, которые освещали события, приводили слова посетителей, которые заявляли, что готовы уплатить штраф в 135 евро (4,6 тысяч гривен), но отдохнуть, как считают нужными.
Утром 2 января акустическую систему все же демонтировали.
« Eh ça passe sur BFM hein attention » Ptdrrrr la 6 ème puissance mondiale qui n’arrive pas à arrêter une fête de jeunes drogués jpp #raveparty #Lieuron #Bretagne pic.twitter.com/Ai409CdgH6
— Lola Jimenez (@lolalal99130367) January 1, 2021
Глава МВД Франции Жераль Дарменен заявил, что уже было выписано более 1200 штрафов, а остальные участники получат их, когда будут покидать место.
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