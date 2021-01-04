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Санду хочет поговорить с Зеленским о "конкретных вопросах"

Санду хочет поговорить с Зеленским о "конкретных вопросах"
Обновлено 19:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президент Молдовы Майя Санду рассказала, о чем намерена поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским. 

Об этом она рассказала в интервью DW

"Мы желаем восстановить отношения, так как работа была на уровне правительств, но на уровне президентов не было вообще никаких встреч за последние 4 года. Нам важно восстановить отношения", - сказала Санду. 

Среди тем для обсуждения Санду называет вопросы безопасности, общего пути в ЕС, реформ, которые надо принять на пути в ЕС, а также вопросы делимитации границ и гидроэлектростанций. 

"То есть, конкретные вопросы", - отмечает она. 

Встреча президентов Молдовы и Украины состоится 12 января. 

Как сообщалось ранее, президентские выборы в Молдове состоялись 15 ноября 2020 года. На них с отрывом более чем в 15% победила Майя Санду.

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Все по теме:

Молдова, Владимир Зеленский, Майя Санду.

Автор:

Телеграф
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