Санду хочет поговорить с Зеленским о "конкретных вопросах"

Президент Молдовы Майя Санду рассказала, о чем намерена поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом она рассказала в интервью DW.

"Мы желаем восстановить отношения, так как работа была на уровне правительств, но на уровне президентов не было вообще никаких встреч за последние 4 года. Нам важно восстановить отношения", - сказала Санду.

Среди тем для обсуждения Санду называет вопросы безопасности, общего пути в ЕС, реформ, которые надо принять на пути в ЕС, а также вопросы делимитации границ и гидроэлектростанций.

"То есть, конкретные вопросы", - отмечает она.

Встреча президентов Молдовы и Украины состоится 12 января.

Как сообщалось ранее, президентские выборы в Молдове состоялись 15 ноября 2020 года. На них с отрывом более чем в 15% победила Майя Санду.