Четыре человека погибли в Испании из-за сильнейшего за полвека снегопада

9 января на некоторые регионы Испании обрушился шторм Филомена, который власти страны назвали "самым сильным штормом за последние 50 лет". Он принес с собой обильный снегопад, который сковал автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение.

Как сообщает BBC, в столице Испании Мадриде ожидается выпадение до 20 сантиметров снега.

По данным официальных лиц страны шторм унес жизни четырех человек. Один человек замерз до смерти в городе Зарзалехо, еще один в городе Калатаюд.

Еще двое погибли неподалеку от города Малага, когда их машину унесло наводнением.

Сообщается, что главный аэропорт Мадрида Барахас закрыли из-за непогоды. Также были отменены все поезда в столицу и из нее.

На фоне этого проблемы испытывают и медики. ElMundo сообщает, что во многих больницах медработники работают по три-четыре смены.

Также отмечается, что машины скорой помощи не всегда могут доехать до пациентов из-за ситуации на дорогах и отсутствию цепей в автомобилях.

Напомним, ранее пользователи сети показали, как выглядит заснеженный Мадрид после обрушившегося на него шторма Филомена.