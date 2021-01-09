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Четыре человека погибли в Испании из-за сильнейшего за полвека снегопада

Четыре человека погибли в Испании из-за сильнейшего за полвека снегопада
Обновлено 22:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

9 января на некоторые регионы Испании обрушился шторм Филомена, который власти страны назвали "самым сильным штормом за последние 50 лет". Он принес с собой обильный снегопад, который сковал автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение. 

Как сообщает BBC, в столице Испании Мадриде ожидается выпадение до 20 сантиметров снега. 

По данным официальных лиц страны шторм унес жизни четырех человек. Один человек замерз до смерти в городе Зарзалехо, еще один в городе Калатаюд. 

Еще двое погибли неподалеку от города Малага, когда их машину унесло наводнением.  

 Сообщается, что главный аэропорт Мадрида Барахас закрыли из-за непогоды. Также были отменены все поезда в столицу и из нее. 

На фоне этого проблемы испытывают и медики. ElMundo сообщает, что во многих больницах медработники работают по три-четыре смены. 

Также отмечается, что машины скорой помощи не всегда могут доехать до  пациентов из-за ситуации на дорогах и отсутствию цепей в автомобилях. 

Напомним, ранее пользователи сети показали, как выглядит заснеженный Мадрид после обрушившегося на него шторма Филомена. 

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Все по теме:

Испания, Шторм, Мадрид, Снег.

Автор:

Телеграф
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