В Дании устроили протесты и столкновения с копами из-за локдауна (видео)

В Копенгагене и других городах Дании прошли протесты против введения локдауна.

Как сообщает DK, на акции вышли сотни человек.

Начавшаяся мирно демонстрация переросла в столкновения с полицией. В частности, отмечается, что в сторону полицейских полетели бутылки и фейерверки.

Акция была собрана организацией "Люди в черном", они выражают протест относительно того, как власти страны справляются с коронакризисом и недовольны тем, что "правительство обращается с населением, как с маленькими детьми".

Отмечается, что в ходе противостояния в Копенгагене девять человек были задержаны.

В Дании с 5 января ужесточили карантин. В стране закрыли школы, бары, рестораны и непродовольственные магазины, а также запретили собираться группами более пяти человек.

Всего с начала пандемии в стране обнаружено более 180 тысяч случаев COVID-19. От осложнений болезни умерли 1 542 человека.

Как сообщалось ранее, в Японии обнаружили новую "бразильскую" форму коронавируса.