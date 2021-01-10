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В Дании устроили протесты и столкновения с копами из-за локдауна (видео)

В Дании устроили протесты и столкновения с копами из-за локдауна (видео)
Обновлено 22:55 Сегодня Телеграф Фото: politiken.dk

В Копенгагене и других городах Дании прошли протесты против введения локдауна. 

Как сообщает DK, на акции вышли сотни человек.

Начавшаяся мирно демонстрация переросла в столкновения с полицией. В частности, отмечается, что в сторону полицейских полетели бутылки и фейерверки. 

Акция была собрана организацией "Люди в черном", они выражают протест относительно того, как власти страны справляются с коронакризисом и недовольны тем, что "правительство обращается с населением, как с маленькими детьми". 

Отмечается, что в ходе противостояния в Копенгагене девять человек были задержаны. 

В Дании с 5 января ужесточили карантин. В стране закрыли школы, бары, рестораны и непродовольственные магазины, а также запретили собираться группами более пяти человек. 

Всего с начала пандемии в стране обнаружено более 180 тысяч случаев COVID-19. От осложнений болезни умерли 1 542 человека. 

Как сообщалось ранее, в Японии обнаружили новую "бразильскую" форму коронавируса.

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Все по теме:

Дания, Протесты, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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