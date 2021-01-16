Скачать
Суббота, 16.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги дня 16 января: перевод обслуживания на украинский язык и новое исследование о вакцине Sinovac
Итоги дня 16 января: перевод обслуживания на украинский язык и новое исследование о вакцине Sinovac
Военные маневры Путина на границах Евросоюза обеспокоили НАТО: в 2021 году может быть обострение
Военные маневры Путина на границах Евросоюза обеспокоили НАТО: в 2021 году может быть обострение
Для людей в отчаянии и без другого выбора: ученые сделали выводы о вакцине, закупаемой Украиной
Для людей в отчаянии и без другого выбора: ученые сделали выводы о вакцине, закупаемой Украиной
Вест Хэм c Ярмоленко одолел аутсайдера АПЛ (видео)
Вест Хэм c Ярмоленко одолел аутсайдера АПЛ (видео)

Военные маневры Путина на границах Евросоюза обеспокоили НАТО: в 2021 году может быть обострение

Военные маневры Путина на границах Евросоюза обеспокоили НАТО: в 2021 году может быть обострение
Обновлено 20:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В НАТО выразили обеспокоенность расширению военного присутствия России в разных регионах мира. 

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. 

Он отметил, что НАТО пристально следит за действиями РФ в Ливии и в Африке в целом. Помимо того, увеличение активности российских войск наблюдалось также на Ближнем Востоке, в Сирии, в Балтийском и Черноморском регионах. 

Кроме того, обеспокоенность вызывает строительство военных объектов на Крайнем Севере. 

На фоне этого, вооруженные силы Швеции (страна не является членом НАТО) обнародовали сюжет из пяти роликов, в которых рассказывается об угрозах гибридной войны в Арктическом регионе. 

По мнению авторов роликов, глобальное потепление вынудит ведущие страны мира обратить внимание на северные регионы, а возможная война может затронуть и Швецию. 

Серия выпущена под общим заглавием "Когда начнется война" и доступна на ютуб-канале ВС страны (имеются английские субтитры).

Политэксперт Евгений Магда, в свою очередь, объяснил усиление России образовавшимся вследствие пандемии коронавируса "политическим вакуумом". 

По его словам, Кремль традиционно сделал ставку на дезинформацию и продвижение своей вакцины "Спутник V". Помимо того на фоне продолжающейся оккупации Крыма и растущего напряжения в Черноморском регионе, Москва не оставляет попыток превратить Балтийский регион в "слабое звено" ЕС. 

Магда считает, что для успешного противодействия российскому влиянию странам Балто-Черноморской дуги стоит сформировать общие экономические интересы, обеспечить энергетическую независимость и создать основания для экономического восстановления стран региона после пандемии коронавируса.

Помимо того, странам региона, по его словам, стоит задуматься о формировании нарратива, который сможет не только противостоять имперскому нарративу России, но и будет развивать идеи центральноевропейской идентичности. 

Как сообщалось ранее, эксперт по вопросам оккупированных территорий, эксперт по экономическим вопросам Юрий Смелянский рассказал "Телеграфу" о том, что будет происходить в оккупированном Крыму в 2021 году из-за нехватки воды. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 254

Все по теме:

Украина, ЕС, США, НАТО, Швеция, Россия, Черное море, Балтийское море, Евгений Магда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пробиты легкие и перерезано горло: в Одессе ночью убили мужчину (фото)
02 Украинцев теперь обязаны обслуживать на государственном языке: как люди встретили нововведение
03 В Бельгии футболист забил феноменальный по красоте соло гол (видео)
04 Дубинский удивил "патриотизмом" после неудачи в борьбе с санкциями США
05 "КАМАЗ" столкнулся с вертолетом на ралли "Дакар" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Степанов озадачил сокрытием важных аспектов закупки вакцин против COVID-19 в Украине
Степанов озадачил сокрытием важных аспектов закупки вакцин против COVID-19 в Украине
В Минобразования ответили, когда дети смогут вернуться в школы
В Минобразования ответили, когда дети смогут вернуться в школы
В Харькове на &quot;островке безопасности&quot; сбили женщину: момент ДТП попал на видео
В Харькове на "островке безопасности" сбили женщину: момент ДТП попал на видео
На Одесчине загадочно умерла девочка-подросток: полиция скрыла обстоятельства дела
На Одесчине загадочно умерла девочка-подросток: полиция скрыла обстоятельства дела
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь