Военные маневры Путина на границах Евросоюза обеспокоили НАТО: в 2021 году может быть обострение

В НАТО выразили обеспокоенность расширению военного присутствия России в разных регионах мира.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что НАТО пристально следит за действиями РФ в Ливии и в Африке в целом. Помимо того, увеличение активности российских войск наблюдалось также на Ближнем Востоке, в Сирии, в Балтийском и Черноморском регионах.

Кроме того, обеспокоенность вызывает строительство военных объектов на Крайнем Севере.

На фоне этого, вооруженные силы Швеции (страна не является членом НАТО) обнародовали сюжет из пяти роликов, в которых рассказывается об угрозах гибридной войны в Арктическом регионе.

По мнению авторов роликов, глобальное потепление вынудит ведущие страны мира обратить внимание на северные регионы, а возможная война может затронуть и Швецию.

Серия выпущена под общим заглавием "Когда начнется война" и доступна на ютуб-канале ВС страны (имеются английские субтитры).

Политэксперт Евгений Магда, в свою очередь, объяснил усиление России образовавшимся вследствие пандемии коронавируса "политическим вакуумом".

По его словам, Кремль традиционно сделал ставку на дезинформацию и продвижение своей вакцины "Спутник V". Помимо того на фоне продолжающейся оккупации Крыма и растущего напряжения в Черноморском регионе, Москва не оставляет попыток превратить Балтийский регион в "слабое звено" ЕС.

Магда считает, что для успешного противодействия российскому влиянию странам Балто-Черноморской дуги стоит сформировать общие экономические интересы, обеспечить энергетическую независимость и создать основания для экономического восстановления стран региона после пандемии коронавируса.

Помимо того, странам региона, по его словам, стоит задуматься о формировании нарратива, который сможет не только противостоять имперскому нарративу России, но и будет развивать идеи центральноевропейской идентичности.

Как сообщалось ранее, эксперт по вопросам оккупированных территорий, эксперт по экономическим вопросам Юрий Смелянский рассказал "Телеграфу" о том, что будет происходить в оккупированном Крыму в 2021 году из-за нехватки воды.