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В аэропорту Франкфурта стрельба и задержания: что известно и видео с места

В аэропорту Франкфурта стрельба и задержания: что известно и видео с места
Обновлено 21:53 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В аэропорту Франкфурта полицейские провели операцию по задержанию злоумышленников. 

Кадры происшествия разлетелись по Телеграм-каналам. 

"Полицейская операция в аэропорту Франкфурта, идёт эвакуация людей", - сказано в сообщении Mash.

Отмечается, что поступала информация о стрельбе. 

В свою очередь Телеграм-канал "Раньше всех" сообщил, что операцию начали из-за подозрительного багажа группы людей. 

Вследствие действий силовиков, двое из них были задержаны, третьего ищут. 

Позже стало известно, что багаж оказался безвреден, но терминал частично остается закрытым. Других деталей не сообщается. 

В свою очередь газета Frankfurter Allgemeine сообщила, что мужчина и женщина около 18:00 оставили свои чемоданы возле стоек паспортного контроля и начали кричать "Аллаху Акбар". 

Как сообщалось ранее, в США, в преддверии инаугурации Байдена, ввели дополнительные меры предосторожности. В центре Вашингтона перекрыли улицы, а в город были введены не менее 20 тысяч национальных гвардейцев. 

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Германия, Франкфурт.
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