В аэропорту Франкфурта стрельба и задержания: что известно и видео с места

В аэропорту Франкфурта полицейские провели операцию по задержанию злоумышленников.

Кадры происшествия разлетелись по Телеграм-каналам.

"Полицейская операция в аэропорту Франкфурта, идёт эвакуация людей", - сказано в сообщении Mash.

Отмечается, что поступала информация о стрельбе.

В свою очередь Телеграм-канал "Раньше всех" сообщил, что операцию начали из-за подозрительного багажа группы людей.

Вследствие действий силовиков, двое из них были задержаны, третьего ищут.

Позже стало известно, что багаж оказался безвреден, но терминал частично остается закрытым. Других деталей не сообщается.

В свою очередь газета Frankfurter Allgemeine сообщила, что мужчина и женщина около 18:00 оставили свои чемоданы возле стоек паспортного контроля и начали кричать "Аллаху Акбар".

Как сообщалось ранее, в США, в преддверии инаугурации Байдена, ввели дополнительные меры предосторожности. В центре Вашингтона перекрыли улицы, а в город были введены не менее 20 тысяч национальных гвардейцев.