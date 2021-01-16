В аэропорту Франкфурта стрельба и задержания: что известно и видео с места

В аэропорту Франкфурта полицейские провели операцию по задержанию злоумышленников.
Кадры происшествия разлетелись по Телеграм-каналам.
"Полицейская операция в аэропорту Франкфурта, идёт эвакуация людей", - сказано в сообщении Mash.
Отмечается, что поступала информация о стрельбе.
В свою очередь Телеграм-канал "Раньше всех" сообщил, что операцию начали из-за подозрительного багажа группы людей.
Вследствие действий силовиков, двое из них были задержаны, третьего ищут.
Позже стало известно, что багаж оказался безвреден, но терминал частично остается закрытым. Других деталей не сообщается.
В свою очередь газета Frankfurter Allgemeine сообщила, что мужчина и женщина около 18:00 оставили свои чемоданы возле стоек паспортного контроля и начали кричать "Аллаху Акбар".
Как сообщалось ранее, в США, в преддверии инаугурации Байдена, ввели дополнительные меры предосторожности. В центре Вашингтона перекрыли улицы, а в город были введены не менее 20 тысяч национальных гвардейцев.